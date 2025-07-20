ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Обстрел из артиллерии и 14 ударных дронов: россияне ночью атаковали Запорожье

В ночь на 20 июля Запорожье и область подверглись атакам с РСЗО и дронов — есть раненые и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Два удара с РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью 20 июля 2025 года Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате атаки изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.

По уточненным данным, ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Также две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском.

В доме выбиты окна и поврежден фасад.

Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie