Обстрел из артиллерии и 14 ударных дронов: россияне ночью атаковали Запорожье

Дрон / © ТСН.ua

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Два удара с РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью 20 июля 2025 года Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате атаки изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.

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По уточненным данным, ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Также две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском.

В доме выбиты окна и поврежден фасад.

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Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.