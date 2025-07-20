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Обстрел из артиллерии и 14 ударных дронов: россияне ночью атаковали Запорожье
В ночь на 20 июля Запорожье и область подверглись атакам с РСЗО и дронов — есть раненые и разрушения.
Два удара с РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью 20 июля 2025 года Запорожье и Запорожский район.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате атаки изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.
По уточненным данным, ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.
Также две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.
64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском.
В доме выбиты окна и поврежден фасад.
Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.