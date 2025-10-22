- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 452
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Измаила: подробности о последствиях и что со светом
Специалисты уже частично восстановили электроснабжение в Измаиле после атаки, переподключив более 14 тыс. семей.
После того, как в ночь на 22 октября российские дроны повредили в Измаиле Одесской области энергетическую и портовую инфраструктуру, специалисты постепенно восстанавливают в городе электроснабжение.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Кипер подтвердил информацию от оперативного штаба Измаильской райгосадминистрации о том, что ударными беспилотниками в городе была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли пожары, но обошлось без пострадавших.
"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в заявлении главы ОВА.
В то же время в ДТЭК проинформировали, что россияне атаковали их энергообъект в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резерву. Благодаря этому 14 200 семей снова со светом.
Повреждения значительные и ремонт потребует времени, добавили в ДТЭК.
Напомним, ранее Измаильская РГА сообщила, что в результате ночной атаки на город повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы.