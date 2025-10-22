Обстрел Измаила: подробности о последствиях и что со светом

Пожар в Измаиле в результате атаки в ночь на 22 октября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Дополнено новыми материалами

После того, как в ночь на 22 октября российские дроны повредили в Измаиле Одесской области энергетическую и портовую инфраструктуру, специалисты постепенно восстанавливают в городе электроснабжение.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер подтвердил информацию от оперативного штаба Измаильской райгосадминистрации о том, что ударными беспилотниками в городе была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли пожары, но обошлось без пострадавших.

"Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в заявлении главы ОВА.

В то же время в ДТЭК проинформировали, что россияне атаковали их энергообъект в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резерву. Благодаря этому 14 200 семей снова со светом.

Повреждения значительные и ремонт потребует времени, добавили в ДТЭК.

Напомним, ранее Измаильская РГА сообщила, что в результате ночной атаки на город повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы.