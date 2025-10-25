ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3794
Время на прочтение
1 мин

Обстрел Киева и угроза баллистики по всей Украине: главные новости ночи 25 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Киев баллистикой

РФ обстреляла Киев баллистикой / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 октября 2025 года:

Ракетная атака на Киев: власти сообщили о последствиях и пострадавших Читать далее –>

В Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

По всей Украине объявляли воздушную тревогу Читать далее –>

Ночью в Харькове прозвучала серия взрывов — СМИ Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
3794
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie