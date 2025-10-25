- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3794
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киева и угроза баллистики по всей Украине: главные новости ночи 25 октября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 октября 2025 года:
Ракетная атака на Киев: власти сообщили о последствиях и пострадавших Читать далее –>
В Киеве ночью раздались взрывы Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
По всей Украине объявляли воздушную тревогу Читать далее –>
Ночью в Харькове прозвучала серия взрывов — СМИ Читать далее –>