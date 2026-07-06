Все экстренные и оперативные службы вовлечены в ликвидацию последствий вражеской атаки / © Associated Press

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В результате российской массированной атаки на Киевскую область 6 июля повреждения зафиксированы в трех районах, в Вишневом вспыхнул масштабный пожар, что создает угрозу повторной детонации для местных жителей.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник.

«К сожалению, есть трагические новости. Число погибших в результате массированной вражеской атаки на Киевщину возросло до трех. На сегодня известно о 26 пострадавших, среди них — двое детей: младенец в возрасте 9 месяцев и 12-летний ребенок», — уточнил он.

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В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четырем пострадавшим помощь была оказана на месте.

В Вишневом эвакуированы 479 жителей.

Атака по Киеву и области 6 июля — последние новости

Ночью, 6 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

В Киеве в результате российской атаки погибли по меньшей мере 11 человек, еще около 50 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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Киевщина также подверглась массированной российской атаке. Ее последствия стали причиной усиленных мер безопасности на железнодорожной сети региона. ГСЧС ввела ограничения на отдельных участках, из-за чего часть рейсов направили по объездным маршрутам. В Вишневом ситуация после ночных ударов особенно напряженная.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Киеву и области и призвал партнеров не тянуть с поставками оружия. Глава государства добавил, что ночью по Украине Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон.

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