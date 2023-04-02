Обстрел Константиновки из "Ураганов" и С-300: количество жертв вражеской атаки возросло

В Константиновке Донецкой области возросло количество жертв атаки войск РФ, произошедшей в воскресенье, 2 апреля. Известно уже о шести погибших и восьми раненых местных жителях.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Ранены 8 человек — обломочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь. Погибли 6 человек", — говорится в его сообщении.

Оккупанты нанесли два удара по городу ракетами С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, а также три автомобиля.

Напомним, враг ударил по центральной части города утром 2 апреля. Председатель ОВА Павел Кириленко сначала сообщил о трех погибших и шести раненых.

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