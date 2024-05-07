Обстрел Константиновки: полиция показала кадры первых минут после удара (видео)

РФ продолжает терроризировать гражданских.
В понедельник, 6 мая, армия РФ ударила по Константиновке авиабомбой и артиллерией. В результате атаки 4 человека получили осколочные ранения, в том числе один человек находился в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает МВД Украины.
Правоохранители предоставили пострадавшим медицинскую помощь и быстро доставили их в больницу.
Напомним, в результате атаки РФ по Константиновке 23 апреля ранения получили 5 человек, которые двигались на автомобиле и оказались в эпицентре взрыва. Парамедики полиции предоставили пострадавшим в медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу.
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