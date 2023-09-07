Обстрел Константиновки: в полиции назвали точное количество погибших

Пока не удалось идентифицировать одного погибшего.

В результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли 16 человек. Одну жертву пока не удалось идентифицировать.

Об этом сообщила во время телемарафона руководитель отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

"По официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых. Сначала была информация о 17 погибших. Когда провели визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам", - сообщила она.

По словам представительницы полиции, почти все жертвы идентифицированы. Не установлено только лицо одного мужчины, родственники которого до сих пор не нашлись.

"Мы отобрали ДНК-профиль и обращаемся ко всем людям, проживающим в Константиновке, чьи родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию для опознания", - подчеркнула Гаврилко.

Специалисты проводят экспертизу типа вооружения, которым ударили российские оккупанты. По ее словам, артиллерию исключают.

Атака на Константиновку

Днем 6 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области. Россияне атаковали людное место - местный центральный рынок.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что некоторые тела, к сожалению, разорвало, а потому были назначены экспертизы ДНК. По его словам, самому младшему погибшему было 18 лет, а самой старшей жертве - 83. К слову, на вечер 6 сентября в полиции информировали о 17 смертях, а также 33 раненых людях.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что российская террористическая армия нанесла удар по рынку, потому что имеет неудачи на фронте. По его словам, эта атака РФ была целенаправленная.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Людей просто разорвало. В МВД шокировали подробностями удара по Константиновке

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