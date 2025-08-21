Обстрел Львова: чем Россия атаковала город

Последствия обстрела Львова / © Львовская обласная прокуратура

21 августа 2025 года Львов получил массированный ракетный удар со стороны российских сил. Силы ПВО сбили три крылатых ракеты Х-101 с кассетными боевыми частями, однако часть ракет и ударные беспилотники достигли целей в городе.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

В результате атаки повреждено административное здание, где на момент взрыва находились пять человек. Они не пострадали, однако взрывная волна нанесла ущерб близлежащим жилым домам, выбила окна и двери, а обломки сбитых ракет повредили частные и хозяйственные помещения.

Последствия атаки на Львов / © Львовская обласная прокуратура

Предварительно известно об одном погибшем. Двое мужчин получили травмы и были осмотрены медиками на месте, еще один пострадавший доставлен в больницу.

Раненый мужчина в результате атаки на Львов / © Львовская обласная прокуратура

«В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрелов. Ситуация в городе контролируемая, все службы работают в усиленном режиме», — сообщили во Львовской ОВА.

Раненый мужчина в результате атаки на Львов / © Львовская обласная прокуратура

Напомним, ночью 21 августа российские войска совершили комбинированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

В Ровенской области прозвучала серия взрывов — зафиксировано применение четырех гиперзвуковых ракет Х-47м2 комплекса «Кинжал». Ночью также произошли взрывы в Луцке и Львове. Местные жители сообщали, что работала противовоздушная оборона.

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщал о вражеских БПЛА на подлете в Луцк и Рожище.

В Закарпатье под удар попал город Мукачево, информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье ночью были зафиксированы ракетные обстрелы.

«Последствия устанавливаются, информации о пострадавших нет», — сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. В результате атаки повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры и близлежащие жилые дома.

В ночь на 21 августа российские войска обстреляли Луцк Волынской области. «Наше общество снова пережило атаку с использованием БПЛА и ракет. Пострадавших и погибших нет», — отметил Игорь Полищук.

В Хмельницкой области во время атаки сработало ПВО.

«Была уничтожена одна крылатая ракета, два беспилотника типа Shahed и семь других БПЛА потеряны», — сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Информации о разрушении или пострадавших пока нет.

По данным сил обороны, в ходе ночной атаки российская армия применила 614 беспилотников и ракет, из которых украинские ПВО обезвредили 577 воздушных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска установили один из своих антирекордов.

«Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по людям. Было задействовано несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье», — сообщил он.

Зеленский добавил, что одной из целей неприятеля стало гражданское предприятие по производству кофемашин, в которое инвестировал американский бизнес.

«Россиянам тоже мишень. Очень показательно», — подчеркнул президент.