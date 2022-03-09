Обстрел Мариуполя показывает истинное отношение Москвы к жителям Донецкой области - Зеленский

Украинский президент обратился на русском языке к тем, кто убивает мирных жителей города на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разрушительный обстрел Мариуполя, во время которого пострадали люди в роддоме, демонстрацией подлинного отношения России к жителям Донецкой области.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения в среду, 9 марта.

Зеленский отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь — это так же Донецкая область, как и те территории, в отношении которых в адрес украинской власти звучало столько обвинений и столько требований.

“Мы видим теперь, как в России действительно относятся к жителям Донецкой области, к простым людям, которые просто работают на предприятиях Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей, представьте себе. Такие же люди, как вы, рожают детей в роддомах Мариуполя. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним городом Донецкой или Луганской и любой другой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы люди. А вы?" – задал риторический вопрос украинский лидер.

Эту часть своей речи Зеленский произнес на русском языке, чтобы быть понятным также оккупантам.

Напомним, российские оккупационные войска 9 марта открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Обстрелами разрушен роддом №2.

Читайте также: