Обстрел Николаева и Одессы и цель нового пакета помощи от США: главные новости ночи 20 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 июля 2023 года:
- Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности Читать далее –>
- Крым подвергся атаке БпЛА: оккупационные власти заявили о поврежденных административных зданиях Читать далее –>
- У Зеленского заявили, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным Читать далее –>
- Для защиты украинских портов: в Белом доме озвучили цель нового пакета оборонной помощи Читать далее –>
- Крымский мост страдает очень креативно: эксперт спрогнозировал, как произойдет третий удар Читать далее –>
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