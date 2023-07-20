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Обстрел Николаева и Одессы и цель нового пакета помощи от США: главные новости ночи 20 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1121
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Николаева и Одессы и цель нового пакета помощи от США: главные новости ночи 20 июля

Главные новости ночи 20 июля от ТСН.ua / Фото: Telegram / Александр Сенкевич

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 июля 2023 года:

  • Армия РФ совершила очередной ночной обстрел Украины: все подробности Читать далее –>
  • Крым подвергся атаке БпЛА: оккупационные власти заявили о поврежденных административных зданиях Читать далее –>
  • У Зеленского заявили, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и длительным Читать далее –>
  • Для защиты украинских портов: в Белом доме озвучили цель нового пакета оборонной помощи Читать далее –>
  • Крымский мост страдает очень креативно: эксперт спрогнозировал, как произойдет третий удар Читать далее –>

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