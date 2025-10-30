ТСН в социальных сетях

Обстрел общежития в Запорожье: из-под завалов достали тело мужчины

Россияне ночью попали в общежитие, есть жертвы. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Российские войска несколько часов подряд атаковали Запорожье и Запорожский район, есть много пострадавших. Из-под завалов достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Спасатели извлекли из-под завалов человека. К сожалению, мужчина погиб. Спасательно-розыскная операция продолжается», — коротко отметил он.

Ранее сообщалось, что россияне попали в общежитие в Запорожье, там разрушены несколько этажей.

Среди раненых шестеро детей — три девочки и три мальчика.

Кроме того, произошло несколько пожаров в жилой застройке, а также поврежден объект инфраструктуры.

Отметим, что в ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

