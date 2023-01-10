Обстрел Очакова: взрывной волной повредило окна и крыши более 200 домов, ранены 15 человек

В ОВА сообщили информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области по состоянию на 08:30 утра 10 января.

Оккупанты два дня подряд обстреливают береговую полосу Очаковской громады и город Очаков Николаевской области. В результате вчерашнего обстрела пострадали 15 человек, среди них — двухлетний ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 09 января, в 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 и сегодня, 10 января, в 07:14 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады и городу Очаков", — говорится в сообщении.

В результате вчерашнего обстрела в 14:08 пострадали 15 человек, среди них — двухлетний ребенок. Четыре человека доставлены для лечения в Николаев. По предварительным данным, взрывной волной были значительно повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. В большинстве города повреждены окна и кровли зданий.



Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской громадах.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — резюмировал Ким.

Обстрел Очакова

В понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы. Глава Николаевской ОВА сообщил, что Очаков находится под обстрелом российских террористов. Оккупанты повредили в частности больницу — там выбиты окна и двери. Раненых людей госпитализировали в Николаев.

Очаков под огнем оккупантов: есть раненые и значительные разрушения

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