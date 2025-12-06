Обстрел Одесчины: критическая инфраструктура переведена на генераторы

Последствия атаки

Ночью, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесчины ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в ОВА.

«Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет», — отметил глава ОВА Олег Кипер.

Кроме того, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. Специалисты уже работают над устранением последствий.

«Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 „Пунктів незламності“ для помощи населению», — добавил он.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения – 34 000 абонентов. Продолжается переключение на резервные линии.

Массированная атака 6 декабря — последние новости

Напомним, в Чернигове враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

Из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.