ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Обстрел Одесчины: критическая инфраструктура переведена на генераторы

В Одесской области во время вражеской атаки работала ПВО, однако есть попадания.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесчины ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в ОВА.

«Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет», — отметил глава ОВА Олег Кипер.

Кроме того, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. Специалисты уже работают над устранением последствий.

«Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 „Пунктів незламності“ для помощи населению», — добавил он.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения – 34 000 абонентов. Продолжается переключение на резервные линии.

Массированная атака 6 декабря — последние новости

Напомним, в Чернигове враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

Из-за российских ракетных обстрелов Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Направления поездов, следующих через город, изменяют.

Дата публикации
Количество просмотров
530
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie