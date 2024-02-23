Обстрел Одессы и Днепра, Зеленский рассказал о потерях на войне: главные новости ночи 23 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В результате удара по Одессе один человек погиб — Силы обороны юга (фото) Читать дальше –>
- Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России в войне Читать далее –>
- Ночные атаки на Одессу и Днепр: увеличилось количество погибших и пострадавших (фото) Читать далее –>
- В Пентагоне заявили о готовности отправить в Украину наиболее необходимое оружие Читать далее –>
- У США нет информации, что Иран передал России баллистические ракеты — Белый дом Читать далее –>
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