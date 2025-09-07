Обстрел Одессы: сколько людей пострадало, фото последствий

Атака на Одессу 7 сентября

Ночью 7 сентября армия РФ массированно атаковала Одессу БПЛА. Пострадали 3 человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об обстреле Одессы

Как отмечается, из-за обстрела поврежден многоэтажный жилой дом. Возгорание на верхнем этаже удалось потушить. На месте работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь эвакуированным жителям.

«Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и автомобиле, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы. Работу спасателей усложняли ответные сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Добавляется, что психологи ГСЧС в общей сложности оказали помощь 22 людям.

От ГСЧС привлекали 92 пожарных, а также 17 единиц техники.

Напомним, ночью 7 сентября россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Город атаковали ударные БПЛА.

«Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в частности, в многоэтажных зданиях», — отметил он.

Информация о пострадавших уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.