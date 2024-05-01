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Обстрел Одессы, странное сияние в небе и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 1 мая 2024 года

Обстрел Одессы, странное сияние в небе и атака беспилотников в РФ: главные новости ночи 1 мая 2024 года

В России ночью вила сирена

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены Читать дальше –>
  • В ряде украинских областей в небе заметили яркую вспышку — соцсети Читать далее –>
  • Тревожная ночь в России: в Ростове-на-Дону — "бавовна", а в Махачкале воет сирена Читать дальше –>
  • Удивительную яркую вспышку в небе увидели в России Читать далее –>
  • В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: загорелся пожар Читать далее –>

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