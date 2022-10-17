Обстрел оккупантами критической инфраструктуры Сумщины: есть погибшие, под завалами остаются люди

В ходе ракетных обстрелов Сумской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил "Суспільному" начальник Роменской районной военной администрации Денис Ващенко.

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По его словам, по предварительным данным, четыре человека остаются под завалами.

Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумской области российские оккупанты нанесли сегодня, 17 октября после 5 часов утра. Воздушная тревога в области была объявлена с 03.18 до 04.34.

Напомним, что российские кафиры также атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине. Под Вольногорском после попаданий возник пожар.

Также кафиры дронами-камикадзе атаковали Киев. Попали в нежилое помещение в центре Киева и в жилой дом.

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