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Обстрел оккупантами критической инфраструктуры Сумщины: есть погибшие, под завалами остаются люди

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Обстрел оккупантами критической инфраструктуры Сумщины: есть погибшие, под завалами остаются люди

Фото: Associated Press

В ходе ракетных обстрелов Сумской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил "Суспільному" начальник Роменской районной военной администрации Денис Ващенко.

По его словам, по предварительным данным, четыре человека остаются под завалами.

Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумской области российские оккупанты нанесли сегодня, 17 октября после 5 часов утра. Воздушная тревога в области была объявлена с 03.18 до 04.34.

Напомним, что российские кафиры также атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине. Под Вольногорском после попаданий возник пожар.

Также кафиры дронами-камикадзе атаковали Киев. Попали в нежилое помещение в центре Киева и в жилой дом.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
401
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