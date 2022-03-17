Обстрел оккупантами Мерефы под Харьковом: стало известно количество погибших и пострадавших

Обстрел оккупантами Мерефы под Харьковом: стало известно количество погибших и пострадавших

Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

В Харьковской области кафиры обстреляли школу и дом культуры в городе Мерефа. В результате погибли более 20 человек.

Также читайте Под Харьковом оккупанты обстреляли школу и дом культуры: есть жертвы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сегодня, 17 марта 2022 года, около 3:30 утра военнослужащие РФ произвели артиллерийский обстрел г. Мерефа Харьковского района, в результате чего разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.

Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Чернигове под завалами общежития нашли погибшей целую семью, которая стала жертвой авиаудара российских оккупантов по общежитию. Погибли от действий российских захватчиков трое детей и родители.