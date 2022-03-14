Обстрел оккупантами Снегиревки Николаевской области: стало известно о количестве пострадавших

Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек.

Город Снигиревка Николаевской области разрушился из-за обстрела кафиров. Повреждены пять жилых домов по улице Октябрьская.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, сообщает "Суспільне".

Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб.

По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, выполняют работы по разборке конструкций.

По словам главы Снигиревской ОТГ Инны Бойко, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, временно разместят в помещении бывшего терцентра социального обслуживания.

Напомним, что в результате попадания неизвестного объекта в многоэтажку в Оболонском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы, еще девяти оказали помощь на месте. Спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека. Поисковые работы продолжаются. Пожар ликвидирован.