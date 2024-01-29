Обстрел оккупантами Сумщины: после атаки россиян произошло несколько пожаров, погибли три человека (видео)

Российские оккупанты 29 января нанесли ракетные удары по жилому сектору в Сумской области. После чего началось несколько пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, под обстрелом находился жилищный сектор Зноб-Новгородской территориальной громады. После атаки оккупантов начались пожары на сразу на двух улицах.

"Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома, хозяйственного сооружения и легкового автомобиля. По предварительной информации в результате происшествия погибли 3 человека. Тела двух погибших спасатели обнаружили на месте пожара во время разбора конструкций. Еще один человек умер по дороге в больницу", — рассказали в ГСЧС.

В Сумской области после атаки оккупантов произошло несколько пожаров

Напомним, что российские кафиры уничтожили последнего жителя села Степок на Сумщине.

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