Обстрел Павлова Поля в Харькове: городской голова сообщил о жертвах

В результате погиб мужчина.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Сейчас Павлово Поле обстреливают уже и утром. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным", — написал Терехов.

Напомним, вчера, 7 августа, в Харькове прогремели 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.

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