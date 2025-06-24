Обстрел поезда на Днепропетровщине: будет ли "Укрзализныця" останавливать поезда во время тревоги

Удар по поезду на Днепропетровщине / © Facebook / Сергей Лысак

Реклама

«Укрзализныця» не может останавливать движение поездов во время воздушной тревоги и обстрелов.

Какая причина, объяснил руководитель по пассажирским коммуникациям «Укрзализныци» Александр Шевченко, передает«Киев 24».

«Важно понимать, что железная дорога — это единственная экосистема, в которой если один поезд остановится, другие его не смогут объехать. Это упрощенно сказано, но для понимания», — отметил представитель УЗ.

Реклама

Шевченко напомнил, что «Укрзализныця» перевозит стратегические грузы, дипломатические рейсы с зарубежными политиками, эвакуационные поезда с ранеными с фронта и гражданскими из прифронтовых населенных пунктов. Поэтому нужно продолжать движение в любых условиях войны.

«Мы не можем стать и остановить это все. Соответственно есть поезда, которые должны продолжать движение при любых обстоятельствах», — сказал он.

Представитель УЗ отметил, что вагон труднее поражать, чем другие объекты.

«Поезд сам по себе достаточно безопасный объект, насколько это возможно в стране, которая подвергается ежедневным обстрелам. Сейчас мы делаем многое, чтобы обезопасить пассажиров», — заверил Шевченко.

Реклама

По его словам, компания обеспечивает круглосуточный контроль и связь с военными для безопасности пассажиров. Он признает, что иногда возникают случаи поражения поездов, но это часть реалий войны.

Шевченко подчеркнул, что на Днепропетровщине произошло не прямое попадание по поезду, а взрывная волна от поражения поблизости. «Такие случаи, к сожалению, есть. Это не первый раз, и скорее всего, не в последний раз за эту войну», — подытожил он.

Удар по поезду на Днепропетровщине / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, в результате российского ракетного удара по Днепропетровщине, во вторник, 24 июня, поврежден поезд №52 Одесса-Запорожье.

Взрывная волна повредила вагоны. К счастью, обошлось без погибших.

Реклама

Дата публикации 16:16, 24.06.25 Количество просмотров 27 Люди не успевали спрятаться! Взрывы разрушали все на пути! Днепр в пожарах и дыме после удара