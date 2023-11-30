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Обстрел Покровского района: из-под завалов достали тело второй жертвы

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Обстрел Покровского района: из-под завалов достали тело второй жертвы

Обстрел Покровского района 30 ноября / Фото: Игорь Клименко

Россияне продолжают убивать мирное население.

В Новогродовке Донецкой области спасатели вытащили из-под завалов тело еще одного погибшего. Так, жертвами российского удара стали уже два человека.

Об этом Общественному сообщил спикер ГСЧС области Станислав Балдин.

Разбор завалов на месте ракетного удара продолжается.

Напомним, ночью 30 ноября российская армия шестью ракетами С-300 одновременно ударила по Покровскому району в Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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Дата публикации
Просмотры
516
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