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Обстрел пригорода Запорожья и воздушная тревога на юге Украины: главные новости ночи 25 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел пригорода Запорожья и воздушная тревога на юге Украины: главные новости ночи 25 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 ноября 2022 года:

  • Враг атаковал пригород Запорожья: ракеты попали рядом с больницей. Читать дальше –>
  • В Хмельницкой области — одна из самых сложных ситуаций с электричеством в Украине: Изяслав и Белогорье без света. Читать дальше –>
  • Во время бегства из Херсона оккупанты заминировали даже детские игрушки. Читать дальше –>
  • На юге Украины объявлена воздушная тревога: в оккупированном Скадовске раздаются взрывы. Читать дальше –>
  • Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины: какая ситуация в регионе. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
16к
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