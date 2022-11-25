Обстрел пригорода Запорожья и воздушная тревога на юге Украины: главные новости ночи 25 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 ноября 2022 года:
- Враг атаковал пригород Запорожья: ракеты попали рядом с больницей. Читать дальше –>
- В Хмельницкой области — одна из самых сложных ситуаций с электричеством в Украине: Изяслав и Белогорье без света. Читать дальше –>
- Во время бегства из Херсона оккупанты заминировали даже детские игрушки. Читать дальше –>
- На юге Украины объявлена воздушная тревога: в оккупированном Скадовске раздаются взрывы. Читать дальше –>
- Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины: какая ситуация в регионе. Читать дальше –>
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