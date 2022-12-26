Обстрел ресторана в Донецке: раненному экс-главе "Роскосмоса" Рогозину грозит паралич

Экс-главе российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, недавно попавшему под обстрел в Донецке во время празднования своего дня рождения, грозит паралич.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна состояться. Обломок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И вытаскивать тоже проблема. Думают (как вытащить обломок – Ред.)", - цитируют Рогозина росСМИ.

Обстрел ресторана в Донецке

В среду, 21 декабря, стало известно, что ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения, обстреляли. По данным СМИ, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.

Ранее эксглаву "Роскосмоса" называли вероятным "гауляйтером" Кремля на Донбассе.

Вместе с Рогозиным также был ранен и коллаборант Иван Приходько, которого захватчики избрали "мэром" оккупационной администрации Горловки.

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