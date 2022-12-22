Обстрел ресторана в Донецке: вместе с Рогозином ранение получил гауляйтер Горловки Иван Приходько

Вместе с экс-генеральным директором российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным во время обстрела ресторана "Шеш Беш" в Донецке также был ранен коллаборант Иван Приходько, которого оккупанты избрали "мэром" оккупационной администрации Горловки.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По их данным, при обстреле ресторана Приходко получил контузию.

Обстрел ресторана в Донецке

В среду, 21 декабря, стало известно, что ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения, обстреляли. По данным СМИ, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали. Ранения получили также сопровождавшие его лица.

Ранее эксглаву "Роскосмоса" называли вероятным "гауляйтером" Кремля на Донбассе.

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