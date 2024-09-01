Обстрел РФ Харькова: выросло количество пострадавших, среди раненых — врачи

Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр.
По состоянию на 14:30 количество пострадавших в результате обстрела оккупантами Харькова возросло до 25 человек.
Об этом сообщают местные власти.
"Деверо раненых в Салтовском районе и шестеро в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", — говорится в его сообщении.
Позже добавил, что в Салтовском районе уже — 22 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди раненых — двое медиков, врач — в тяжелом состоянии.
ОБНОВЛЕНО
По состоянию на 14:30 количество пострадавших возросло до 25.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди повреждений — отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целил исключительно в гражданскую инфраструктуру. Ликвидация последствий продолжается", — написал глава области.
Напомним, около 13:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Под ударом – гражданская инфраструктура. Поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.
Читайте также:
- Загрязненная вода из Сейма приближается к Чернигову: в ОГА предупредили об опасности
- Психиатр объяснил, почему украинцы все чаще стали бояться военных
- В пригороде Харькова раздался взрыв: первые детали от власти – есть пострадавшие