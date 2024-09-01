Обстрел РФ Харькова: выросло количество пострадавших, среди раненых — врачи

По состоянию на 14:30 количество пострадавших в результате обстрела оккупантами Харькова возросло до 25 человек.

Об этом сообщают местные власти.

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"Деверо раненых в Салтовском районе и шестеро в Немышлянском. Всего на данную минуту 15", — говорится в его сообщении.

Позже добавил, что в Салтовском районе уже — 22 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди раненых — двое медиков, врач — в тяжелом состоянии.

ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 14:30 количество пострадавших возросло до 25.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди повреждений — отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целил исключительно в гражданскую инфраструктуру. Ликвидация последствий продолжается", — написал глава области.

Напомним, около 13:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Под ударом – гражданская инфраструктура. Поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

Новости ТСН 00:00 31 августа. Жертвы обстрела в Харькове, освобождение Олещука, первое золото

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