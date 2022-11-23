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Обстрел роддома на Запорожье и уничтожение жилья в Мариуполе: главные новости ночи 23 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3749
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел роддома на Запорожье и уничтожение жилья в Мариуполе: главные новости ночи 23 ноября 2022

Фото: t.me/starukhofficial

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 ноября 2022 года:

  • Ночью в Запорожье враг обстрелял родильное отделение больницы: погиб младенец. Читать дальше –>
  • В Мариуполе оккупанты снесли уже более 50 тысяч квартир. Читать дальше –>
  • Попали в инфраструктуру и жилье: в Изюме разрушены 80% зданий. Читать дальше –>
  • В Херсоне приостанавливает работу "Новая почта": что произошло. Читать дальше –>
  • В Херсонской области российские оккупанты охотились за головами общин, которые не подчинились врагам. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
3749
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