Обстрел роддома на Запорожье и уничтожение жилья в Мариуполе: главные новости ночи 23 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 ноября 2022 года:
- Ночью в Запорожье враг обстрелял родильное отделение больницы: погиб младенец. Читать дальше –>
- В Мариуполе оккупанты снесли уже более 50 тысяч квартир. Читать дальше –>
- Попали в инфраструктуру и жилье: в Изюме разрушены 80% зданий. Читать дальше –>
- В Херсоне приостанавливает работу "Новая почта": что произошло. Читать дальше –>
- В Херсонской области российские оккупанты охотились за головами общин, которые не подчинились врагам. Читать дальше –>
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