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Обстрел российскими "Ураганами" Криворожского района: пострадали 13 человек

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Обстрел российскими "Ураганами" Криворожского района: пострадали 13 человек

ФОТО: Краматорский городской совет

Российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли предприятие на территории Криворожского района.

В результате ранения получили работники предприятия.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание", — рассказал Резниченко.

Напомним, что в ночь на 29 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.

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