Шахтеры / © УНИАН

На угольной шахте в Донецкой области в результате российской атаки один горняк погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram.

Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены», — говорится в сообщении.

Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. Под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность, проинформировали в ДТЭК.

Всех 148 горняков из обесточенных в результате обстрелов шахт Добропольской общины подняли на поверхность, сообщил в Facebook глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

«По состоянию на 14:30 известно, что все 148 горняков из обстрелянных Россией шахт Добропольской общины подняты на поверхность», — написал Волынец.

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской общины, 148 горняков остались под землей.