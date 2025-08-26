- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел шахты в Донецкой области: из-под земли подняли почти 150 горняков — есть погибших, трое раненых
Все 148 горняков из обесточенных в результате обстрелов шахт Добропольской общины подняли на поверхность.
На угольной шахте в Донецкой области в результате российской атаки один горняк погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram.
Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены», — говорится в сообщении.
Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. Под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность, проинформировали в ДТЭК.
Всех 148 горняков из обесточенных в результате обстрелов шахт Добропольской общины подняли на поверхность, сообщил в Facebook глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
«По состоянию на 14:30 известно, что все 148 горняков из обстрелянных Россией шахт Добропольской общины подняты на поверхность», — написал Волынец.
Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов обесточены шахты Добропольской общины, 148 горняков остались под землей.