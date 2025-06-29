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- Украина
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Обстрел Смелы в Черкасской области: пострадал ребенок и поврежденные дома (фото)
Россияне ночью ударили по Черкасчине. Под атакой находился город Смела. Власти сообщили о последствиях вражеских ударов.
В городе Смела продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на город.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
«У нас есть шесть пострадавших. Из них один — ребенок. Им оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно пострадал также местный колледж Национального университета пищевых технологий», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в сутки оккупанты нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.
Также сообщалось, что ПВО ночью сбила 12 дронов над Днепропетровщиной.