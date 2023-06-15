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Обстрел Украины, дроны в Крыму и звуки взрывов в Краснодаре: главные новости ночи 15 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1481
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Украины, дроны в Крыму и звуки взрывов в Краснодаре: главные новости ночи 15 июня

Главные новости ночи 15 июня от ТСН.ua. Фото: Unsplash

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 июня 2023:

  • Россия атаковала Украину дронами и ракетами: что известно Читать далее –>
  • Крым подвергся атаке дронами: первые подробности Читать далее –>
  • Ермак провел телефонный разговор с советником Риши Сунака: о чем говорили Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
1481
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