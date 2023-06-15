Обстрел Украины, дроны в Крыму и звуки взрывов в Краснодаре: главные новости ночи 15 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 июня 2023:
- Россия атаковала Украину дронами и ракетами: что известно Читать далее –>
- Крым подвергся атаке дронами: первые подробности Читать далее –>
- Ермак провел телефонный разговор с советником Риши Сунака: о чем говорили Читать далее –>
- "Бавовна" в российском Краснодаре (видео) Читать дальше –>
- Лукашенко цинично прокомментировал готовность белорусов к войне Читать далее –>
- Компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта Читать далее –>
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