Обстрел в Николаеве: оккупанты повредили балконы и окна двух квартир, спасатели потушили пожар

В субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли Николаев. Враг атаковал Корабельный район города.
В результате вражеского обстрела Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах многоэтажки, также вспыхнула крыша библиотеки. Пожар уже удалось погасить спасателям.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
"Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.
Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Информация о травмированных уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 15 человек.
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