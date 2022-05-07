Обстрел в Николаеве: оккупанты повредили балконы и окна двух квартир, спасатели потушили пожар

Обстрел в Николаеве: оккупанты повредили балконы и окна двух квартир, спасатели потушили пожар

В субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли Николаев. Враг атаковал Корабельный район города.

В результате вражеского обстрела Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах многоэтажки, также вспыхнула крыша библиотеки. Пожар уже удалось погасить спасателям.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

"Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.

Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Информация о травмированных уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 15 человек.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.