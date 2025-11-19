Обстрел в Тернополе: под завалами находится 20-летний парень

В Тернополе спасатели ищут под завалами 20-летнего парня / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

На место обстрела многоэтажки в Тернополе 19 ноября прибыл глава МВД Игорь Клименко. Он рассказал, что спасателям удалось установить связь с молодым тернополянином, который оказался под завалами.

Об этом сообщает «Суспільне».

«С парнем связались, есть надежда, что он жив», — сообщил Клименко.

На месте обстрела многоэтажки за работой спасателей наблюдает местная жительница Надежда, которая ждет и надеется, что ее 20-летнего сына достанут из-под завалов живым.

«Ничего не говорят, не могут добраться и все. Ничего не говорят, ничего не знают. Жду. Надеюсь, надеюсь, чтобы Бог дал ему силы и терпение. Ему 20 лет», — рассказала Надежда.

Напомним, в течение ночи и утра армия РФ атаковала Тернополь ракетами и беспилотниками

По словам руководителя пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области Сергея Данилина, враг атаковал несколько жилых многоэтажек.

На одной из локаций зафиксировано существенное разрушение дома, а на другой вспыхнул пожар. Известно о 25 погибших, в том числе троих детей.

