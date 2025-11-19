- Дата публикации
Обстрел в Тернополе: под завалами находится 20-летний парень
В Тернополе под завалами одной из многоэтажек находится 20-летний парень.
На место обстрела многоэтажки в Тернополе 19 ноября прибыл глава МВД Игорь Клименко. Он рассказал, что спасателям удалось установить связь с молодым тернополянином, который оказался под завалами.
Об этом сообщает «Суспільне».
«С парнем связались, есть надежда, что он жив», — сообщил Клименко.
На месте обстрела многоэтажки за работой спасателей наблюдает местная жительница Надежда, которая ждет и надеется, что ее 20-летнего сына достанут из-под завалов живым.
«Ничего не говорят, не могут добраться и все. Ничего не говорят, ничего не знают. Жду. Надеюсь, надеюсь, чтобы Бог дал ему силы и терпение. Ему 20 лет», — рассказала Надежда.
Напомним, в течение ночи и утра армия РФ атаковала Тернополь ракетами и беспилотниками
По словам руководителя пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области Сергея Данилина, враг атаковал несколько жилых многоэтажек.
На одной из локаций зафиксировано существенное разрушение дома, а на другой вспыхнул пожар. Известно о 25 погибших, в том числе троих детей.