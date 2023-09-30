Обстрел Винницкой области и блекаут в Брянской области РФ после "прилета": главные новости ночи 30 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 сентября 2023 года:
- Россия утверждает, что Украина якобы обстреляла Белгородщину из "Ураганов" Читать далее –>
- На территории Винницкой области враг попал в объект инфраструктуры – ОВА Читать далее –>
- Россиянам снова что-то "создается": в исчезновении света в Брянской области РФ обвинили украинцев Читать далее –>
- В Брянской области из-за вероятного "прилета" исчез свет Читать далее –>
- В Винницкой области ликвидируют последствия ночного обстрела Читать далее –>
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