Обстрел военного аэродрома вблизи Житомира: погибли шесть человек

Обстрел военного аэродрома вблизи Житомира: погибли шесть человек

Кафиры взорвали один самолет.

Утром 24 февраля российская армия нанесла ракетные удары по поселку Озерное близ Житомира: есть погибшие.

Об этом во время брифинга сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, жертвами утренних обстрелов военного аэродрома стали шесть человек. Два человека получили ранения.

Следует заметить, что при нападении врага был взорван один самолет. "Озерное. Обстреляли ракетами, было ясно видно, летели с востока", — написал один из пользователей Сети.