Обстрел военного аэродрома вблизи Житомира: погибли шесть человек

Кафиры взорвали один самолет.
Утром 24 февраля российская армия нанесла ракетные удары по поселку Озерное близ Житомира: есть погибшие.
Об этом во время брифинга сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, жертвами утренних обстрелов военного аэродрома стали шесть человек. Два человека получили ранения.
Следует заметить, что при нападении врага был взорван один самолет. "Озерное. Обстреляли ракетами, было ясно видно, летели с востока", — написал один из пользователей Сети.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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