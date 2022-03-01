Обстрел воинской части в Ахтырке: количество погибших — более 70 человек

Обстрел воинской части в Ахтырке: количество погибших — более 70 человек

В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.

В результате артиллерийского обстрела воинской части в Ахтырке на Сумщине число погибших может достигать более 70 человек.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Ахтырка страдает больше всего, она первой начала давать отпор врагу", – сказал он в прямом эфире "1+1".

В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.

"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов.

Данные наших 200х готовим", – сообщил Живицкий.

Он заверил, что враг тоже получает по заслуге.

"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – отметил глава ОГА.