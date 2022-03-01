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Обстрел воинской части в Ахтырке: количество погибших — более 70 человек

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Обстрел воинской части в Ахтырке: количество погибших — более 70 человек

Фото Дмитрий Живицкий

В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.

В результате артиллерийского обстрела воинской части в Ахтырке на Сумщине число погибших может достигать более 70 человек.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Ахтырка страдает больше всего, она первой начала давать отпор врагу", – сказал он в прямом эфире "1+1".

В настоящее время спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.

"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов.
Данные наших 200х готовим", – сообщил Живицкий.

Он заверил, что враг тоже получает по заслуге.

"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – отметил глава ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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