Обстрел Запорожской области: стало известно количество погибших и пострадавших

7 ноября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области, в результате чего погиб один человек, семнадцать получили ранения. Среди пострадавших трое детей – четырехмесячная девочка и мальчики 1 и 10 лет.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров в Telegram.

Двое пострадавших, включая работника медицинского учреждения, находятся в тяжелом состоянии.

"Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – сообщил начальник Запорожской ОВА.

Российская армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

Напомним, что в Житомирской области после ночной и утренней атаки российских беспилотников применили аварийные отключения электроэнергии для пользователей. Оккупанты повредили электросети.