Обстрел Запорожья 23 января: количество пострадавших продолжает расти

Также известно об одном погибшем.

В Запорожье продолжает расти количество пострадавших в результате утренней атаки 23 января по городу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Пострадавших — 54 человека. Большинство людей – в состоянии средней тяжести. В больнице также находится двухмесячный мальчик.

Атака россиян унесла жизни одного человека — погиб 47-летний мужчина.

Напомним, в четыре утра 23 января войска РФ ударили по Запорожью. Враг попал в энергетический объект, разрушен дом, еще тридцать повреждены. Среди пострадавших — четверо выехавших на ликвидацию последствий работников ГСЧС.

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