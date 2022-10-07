Обстрел Запорожья дронами-камикадзе и ракетами: в ОВА обновили информацию о потерях и разрушениях

Сегодня, 7 октября, Запорожье оккупационные войска атаковали двумя иранскими дронами -камикадзе. Они попали в объекты критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Этой ночью оккупанты нанесли два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглись жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города", — говорится в сообщении.

Один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

Вчера, за сутки, правоохранители зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в Запорожье и Орехове, Гуляйполе, населенных пунктах Пологовского района. В результате попаданий разрушены частные и многоквартирные дома, повреждены автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.



В настоящее время известно о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка.

По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора сотрудники полиции и УСБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, что российские оккупанты 5 октября атаковали Запорожье ракетами "Искандер-К". Повреждения получили объекты инфраструктуры. Одну из ракет, кассетного типа, удалось сбить силам ПВО. Ее обломки упали в разных местах областного центра.

Вчера 6 октября Запорожье было атаковано сразу 7 ракетами. Они попали в многоэтажки. В результате погибли 12 человек. В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел города.

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