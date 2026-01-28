Обстрел Запорожья: Федоров объяснил, может ли РФ применить артиллерию

Иван Федоров рассказал о ситуации на Запорожском направлении и возможностях РФ по обстрелам города Фото иллюстративное

Войска РФ утром 28 января нанесли удар по Запорожью по реактивной системе залпового огня «Торнадо-С». В то же время у российской армии пока нет возможности вести огонь по городу из ствольной артиллерии.

Об этом на брифинге сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, применение РСЗО большой дальности не является новым фактором — враг использует такие системы в течение всего периода полномасштабной войны.

«Мы понимаем, что „Торнадо-С“ имеет дальность более 80 километров, поэтому технически враг мог обстреливать Запорожье и раньше. Однако угрозы ударов по ствольной артиллерии сегодня нет. Все подобные средства с обеих сторон отодвинуты по меньшей мере на 15–20 километров от линии фронта из-за риска поражения FPV-дронами. Кроме того, у противника нет такого продвижения, которое позволило бы применять артиллерию по городу», — пояснил Федоров.

Глава ОВА отметил, что российские войска продолжают пытаться давить на позиции Сил обороны в области, однако уже больше месяца не достигают успехов.

«Это говорит о том, что вражеское наступление на Запорожском направлении удалось остановить. Также есть подкрепления, помогающие стабилизировать ситуацию», — добавил он.

В то же время Федоров подчеркнул, что наибольшей угрозой остаются ударные дроны, в частности «Шахеды», которые вызывают значительные разрушения и потери.

По его словам, в области активно совершенствуют систему противодействия беспилотникам, в частности, во взаимодействии с командованием Воздушных сил. Цель — повысить процент сбитых «Шахедов» с нынешних 50-55% до более высоких показателей.

Отметим, что украинские подразделения успешно перехватывают разведывательные и корректирующие дроны типа Молния — более 90% таких БПЛА не долетают в Запорожье.

Также продолжается работа над расширением сети антидроновых тоннелей, часть которых была повреждена из-за сложных погодных условий в области.

Напомним, что в Запорожье в результате атаки россиян 28 января повреждено более ста квартир в домах и не менее 20 автомобилей. Россияне атаковали город утром.