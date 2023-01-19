Обстрел Запорожья и подробности новой помощи от США: главные новости ночи 19 января 2023 года

Главные новости ночи 18 января 2023:

В Белом доме ответили Шольцу на его условие о поставках танков Украине Читать далее –>

Ночью в Запорожье и Херсоне прогремели взрывы Читать далее –>

В США раскрыли подробности нового пакета военной помощи для Украины — CNN Читать далее –>

Канада готовит для Украины мощный пакет военной помощи — Зеленский Читать далее –>

Кто контролирует Соледар и Бахмут: в Белом доме сообщили о жестоких боях и описали ситуацию Читать далее –>

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