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Обстрел Запорожья и подробности новой помощи от США: главные новости ночи 19 января 2023 года

Дата публикации
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Время на прочтение
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Обстрел Запорожья и подробности новой помощи от США: главные новости ночи 19 января 2023 года

Фото: Facebook.com/ukr.embassy.usa

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 января 2023:

  • В Белом доме ответили Шольцу на его условие о поставках танков Украине Читать далее –>
  • Ночью в Запорожье и Херсоне прогремели взрывы Читать далее –>
  • В США раскрыли подробности нового пакета военной помощи для Украины — CNN Читать далее –>
  • Канада готовит для Украины мощный пакет военной помощи — Зеленский Читать далее –>
  • Кто контролирует Соледар и Бахмут: в Белом доме сообщили о жестоких боях и описали ситуацию Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
802
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