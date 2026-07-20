Обстрел Запорожья: из-под завалов достали тело ребенка, количество погибших выросло

Поисково-спасательная операция продолжается / © Associated Press

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Российские оккупационные войска ударили КАБами по Запорожью. Из-под завалов дома извлекли тело 11-летней девочки.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«К сожалению, подтверждена гибель девочки, которая была под завалами дома, разрушенного в результате российских обстрелов. Жизнь 11-летнего ребенка, а также 71-летней и 72-летней женщин унес враг. Ранения получили 41 человек», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Есть разрушение в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.

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