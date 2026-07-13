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- Украина
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Обстрел Запорожья: из-под завалов извлекли тела, двое погибших
Спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного вражеским беспилотником.
В Запорожье два человека погибли после попадания вражеского БпЛА в жилой дом.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье», — отметил он.
Кроме того, ранены 11 человек, среди них 15-летний парень. Он и 41-летняя женщина в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Атака по Запорожью — что известно
Россияне ударили БпЛА по многоквартирному дому в Запорожье. После попадания возник пожар в квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.
От взрывной волны и обломков также повреждены расположенные рядом дома и повреждены автомобили.
При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 июля россияне обстреляли Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 134 ударными БпЛА типа «Shahed».