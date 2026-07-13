Обстрел Запорожья: из-под завалов извлекли тела, двое погибших

На месте атаки / © Associated Press

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В Запорожье два человека погибли после попадания вражеского БпЛА в жилой дом.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье», — отметил он.

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Кроме того, ранены 11 человек, среди них 15-летний парень. Он и 41-летняя женщина в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Атака по Запорожью — что известно

Россияне ударили БпЛА по многоквартирному дому в Запорожье. После попадания возник пожар в квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.

От взрывной волны и обломков также повреждены расположенные рядом дома и повреждены автомобили.

На месте вражеской атаки / © Associated Press

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 июля россияне обстреляли Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 134 ударными БпЛА типа «Shahed».

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