Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Запорожья КАБами и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 23 сентября 2024 года

Обстрел Запорожья КАБами и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 23 сентября 2024 года

Последствия удара по Запорожью / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Среди пострадавших ребенок: в ГСЧС рассказали о ситуации после атаки на Запорожье Читать далее –>
  • Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог Читать далее –>
  • Странам Европы придется пересмотреть отношения с Россией — Макрон Читать далее –>
  • Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты, если проиграет выборы Читать далее –>
  • Захватчики пытаются продвинуться у Покровска: ВСУ их сдерживают Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация