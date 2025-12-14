Обстрел Запорожья: сгорели автомобили, количество пострадавших увеличилось

Последствия атаки

Сегодня, 14 декабря, россияне нанесли четыре удара по Запорожью. Кроме попадания в магазин АТБ, россияне также обстреляли другой микрорайон города.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

На месте атаки начались пожары, легковые автомобили и микроавтобус сгорели.

По его данным, в областном центре 11 человек получили ранения, в том числе шестилетний ребенок, правоохранитель и два спасателя. В городе работают все экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницу

В Запорожском районе без света осталось более 1000 человек. Два населенных пункта полностью обесточены, а еще один частично.

Напомним, россияне осуществили массированную на Запорожье. На место происшествия выехали чрезвычайные службы, устанавливаются все последствия удара.