- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Запорожья в ГСЧС и ОВА показали последствия (фото) (видео)
Российские захватчики вторично за ночь атаковали Запорожье, попадания произошли по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Российские захватчики в ночь на 23 сентября нанесли удары авиационными бомбами и беспилотниками по Запорожью.
Об этом идет речь в сообщении ОВА.
«Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей», — говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.
«Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек», — говорится в сообщении.
Число пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в ночь на 23 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли люди, были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.