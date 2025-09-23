ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Обстрел Запорожья в ГСЧС и ОВА показали последствия (фото) (видео)

Российские захватчики вторично за ночь атаковали Запорожье, попадания произошли по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья

Российские захватчики в ночь на 23 сентября нанесли удары авиационными бомбами и беспилотниками по Запорожью.

Об этом идет речь в сообщении ОВА.

«Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей», — говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.

«Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек», — говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в ночь на 23 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли люди, были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie