Обстрел Запорожья: в результате ракетного удара России погибли уже три человека

В Запорожье продолжают разбирать завалы после утреннего ракетного обстрела — найдены тела еще двоих погибших.
В Запорожье нашли тела еще двоих погибших в результате ракетной атаки сегодня, 6 октября. Работы по разборке завалов после ракетных обстрелов продолжаются.
Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.
"По состоянию на 14:30 спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по жилым домам в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций зданий сотрудники ГСЧС достали тела 3 погибших. Работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются", — говорится в сообщении.
Известно о 12 пострадавших, среди которых 3-летний ребенок. Они доставлены в медицинские учреждения города.
Напомним, что сегодня, 6 октября, около 5:00 российские оккупанты атаковали запорожье 6 ракетами С-300 областной центр. Под огнем оказались несколько многоэтажек и частных домов. В результате попаданий в двух пятиэтажках произошло разрушение жилой конструкции с 1 по 5 этажа. Под завалами оказались люди. Одна из ракет ударила по частному сектору. Полностью разрушены два домовладения.
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