Обстрел Запорожья: враг повредил электросети, есть отключения света

Российские войска обстреляли Запорожье 9 февраля, повредив критическую инфраструктуру города. Энергетики предупредили о локальных отключениях света, необходимых для проведения срочных ремонтов.

Об этом в сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго».

Из-за российской атаки на Запорожье были повреждены электросети. Сейчас идет их восстановление.

Из-за этого фиксируются временные технологические отключения электроэнергии, необходимые для полноценного восстановления электроснабжения.

«Подчеркиваем: эти отключения являются локальными, вызванными именно вражескими обстрелами и никоим образом не свидетельствуют о „несоблюдении ГПО“ для той или иной очереди, как уже видим из обращений и сообщений в соцсетях», — отметили в облэнерго.

Жителей Запорожья призывают сохранять спокойствие — после восстановления сетей электроснабжение будет восстановлено.

Напомним, в ночь на 6 февраля российская армия атаковала Запорожскую область, повредив частные дома и оставив без электроснабжения около 12 тыс. абонентов.