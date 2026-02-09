- Дата публикации
Обстрел Запорожья: враг повредил электросети, есть отключения света
Энергетики просят сохранять спокойствие и объясняют, почему эти отключения электроэнергии не связаны с графиками почасовых ограничений.
Российские войска обстреляли Запорожье 9 февраля, повредив критическую инфраструктуру города. Энергетики предупредили о локальных отключениях света, необходимых для проведения срочных ремонтов.
Об этом в сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго».
Из-за российской атаки на Запорожье были повреждены электросети. Сейчас идет их восстановление.
Из-за этого фиксируются временные технологические отключения электроэнергии, необходимые для полноценного восстановления электроснабжения.
«Подчеркиваем: эти отключения являются локальными, вызванными именно вражескими обстрелами и никоим образом не свидетельствуют о „несоблюдении ГПО“ для той или иной очереди, как уже видим из обращений и сообщений в соцсетях», — отметили в облэнерго.
Жителей Запорожья призывают сохранять спокойствие — после восстановления сетей электроснабжение будет восстановлено.
Напомним, в ночь на 6 февраля российская армия атаковала Запорожскую область, повредив частные дома и оставив без электроснабжения около 12 тыс. абонентов.