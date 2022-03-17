Обстрел жилых домов, школы и автомобилей в Киевской области: начато расследование (фото)

Расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны русских военнослужащих.
Киевская областная прокуратура начала расследование из-за обстрела жилых домов, школы и автомобилей в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Окружные прокуратуры Киевщины начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации совершили обстрел села Красиловка Броварского района. В результате вражеской атаки повреждены восемь домов, учебное заведение и два транспортных средства.
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов села Ситняки Бучанского района несовместимые с жизнью осколочные ранения получила 67-летняя женщина. В результате минометного обстрела колонны эвакуационного транспорта в селе Озера Гостомельской ОТГ, погибли пять мирных жителей.
Также оккупанты из реактивной системы залпового огня "Град" произвели обстрел села Лютеж Вышгородского района. Разрушены дом, магазины и повреждены другие объекты инфраструктуры населенного пункта.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия лишь в течение ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.
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